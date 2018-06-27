video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مؤسسة جون تمبلتون تمنح الملك عبدالله الثانى جائزتها للعام 2018

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:32 م
مؤسسة جون تمبلتون تمنح الملك عبدالله الثانى جائزتها للعام 2018 الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مؤسسة جون تمبلتون الأمريكية منح العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى جائزة تمبلتون للعام 2018، واصفة إياه بأنه "مستمر منذ توليه مسؤولياته ملكا للأردن ببذل جهود تحقيق الوئام داخل الإسلام وبين الإسلام وغيره من الأديان، وأنه لم يسبقه فى هذا المضمار أى زعيم سياسى آخر على قيد الحياة".

وتُمنح الجائزة، بحسب القائمين عليها، تقديرا لأشخاص يقدمون إسهامات مبدعة وجديدة فى مجال الأديان، مثل الأعمال الخيرية، أو إنشاء منظمات فكرية تثرى الجانب الروحى، أوالمساهمة بشكل بناء عبر وسائل الإعلام فى الحوارات المتعلقة بالدين والقيم الإنسانية الإيجابية.

وتأسست الجائزة عام 1972 بمبادرة من رجل الأعمال الأمريكى البريطانى الراحل السير جون تمبلتون، الذى نشط فى مجال الأعمال الخيرية والاهتمام بالفكر والفلسفة الدينية، وتدير الجائزة مؤسسة تمبلتون التى تتخذ من مدينة كونشو هوكين فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقرا لها.

وبحسب بيان أصدره الديوان الملكى الأردنى اليوم الأربعاء، أعلنت مؤسسة تمبلتون أنها ستنظم فعالية لتسليم الجائزة للعاهل الأردنى والاحتفال بجهوده وإنجازاته فى الثالث عشر من نوفمبر لهذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومُنحت جائزة تمبلتون منذ انطلاقها لـ 47 شخصية عالمية من علماء وفلاسفة وشخصيات قيادية إصلاحية، من أبرزهم الأم تريزا فى العام 1973، والدالاى لاما فى العام 2012، والقس ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق فى العام 2013.

وقال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى -فى مقطع فيديو نشرته مؤسسة تمبلتون على موقعها الإلكتروني- "تحمل هذه الجائزة قيمة مميزة بنظري؛ فهى بمثابة بادرة صداقة نحو كل من يعملون من أجل نشر التسامح والاحترام المتبادل من إخوانى وأخواتى الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، و 8ر1 مليار مسلم ومسلمة حول العالم الذين يقومون بدور حيوى وفاعل فى تحقيق الازدهار والمستقبل المشرق للإنسانية".

وأضاف "عُرف السير جون بتشجيعه طرح الأسئلة. وعلى مدار السنين الماضية، كنت أطرح هذا السؤال: هل نملك ترف الاستسلام للكراهية والأكاذيب والعزلة التى تشل مستقبل البشرية؟ تكمن الإجابة عن هذا السؤال فى جوهر مبادئ دينى (الإسلام)، وفى العديد من التعاليم الدينية الأخرى، والتى تتجلى فى وصيتين أساسيتين: حب الله وحب الجار، فقد قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم): "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

واختتم الملك عبدالله الثانى بالقول: "عالمنا أصبح بحاجة للتصدى للتحديات التى تواجه إنسانيتنا وقيمنا المشتركة التى ترسى قواعد التناغم والعيش المشترك التى يعتمد عليها مستقبلنا. ولهذا، أؤمن بأهمية وضرورة نشر وتشجيع التسامح والاحترام المتبادل، ودعم التعددية والأمل، وتفنيد مزاعم الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وغيرها من المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى العمل لتكون قيمنا حاضرة بقوة فى حياتنا وممارساتنا اليومية."

ونشر الموقع الإلكترونى لجائزة تمبلتون مقطع فيديو لرئيسة المؤسسة، هيذر تمبلتون ديل، استعرضت فيه أبرز إسهامات الملك عبدالله الثانى فى مجال الفكر الديني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوز ديزموند توتو بجائزة تمبلتون لدعوته للتسامح والعدل

جون تمبلتون

مؤسسه جون تمبلتون

الاردن

العاهل الاردنى

الملك عبدالله الثانى




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة