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لجنة القيد بالبورصة توافق على سير شركة الماكو فى إجراءات الشطب الاختيارى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:26 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على سير شركة الماكو فى إجراءات الشطب الاختيارى البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) فى إجراءات الشطب الاختيارى للشركة برأس مال مصدر 39.9 مليون جنيه موزعة على 39.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ( ممثلا فى ثمانية إصدارات) بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.
 
 
جاء ذلك طبقا للمادة (55) ، ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها والمعمول بهما اعتبارا من تاريخ 1\2\2014، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 10.8 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ فى 4\6\2018 .
 
 
كما ألزمت اللجنة، شركة الماكو بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار بتفاصيل عملية الشراء على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى.

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شركة الماكو

شطب الاختيارى لالماكو




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