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كواليس التحقيق فى قتل ابن المرسى أبو العباس لأسرته ببولاق الدكرور

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:00 ص
كواليس التحقيق فى قتل ابن المرسى أبو العباس لأسرته ببولاق الدكرور نجل المرسى أبو العباس
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة اتهام نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس بقتل زوجته وابنتيه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب معاناته من أزمة نفسية نتيجة خسارة أمواله فى البورصة، حيث تنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثامين الضحايا الثلاثة؛ فضلًا عن تقرير الحالة النفسية الخاص بالمتهم والذى أدعى إصابته بمرض نفسى، للتأكد من صحة تلك الأقوال ومدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه.

وقال مصدر قانونى، أنه تم عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، وانه سيوضع تحت الملاحظة لفترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة من عدمه، والتأكد من مدى سلامة قواه العقلية، ومسئوليته عن تصرفات من عدمه، لتحديد شكل سير القضية.

وتستند النيابة العامة فى تحقيقاتها إلى اعترافات المتهم والتى قال فيها أنه بعد خسارته أمواله فى البورصة قرر التخلص من أسرته حتى لا يعانون الفقر، وانه اختار وقت مبارة منتخب مصر وروسيا فى كأس العالم حتى يضمن هدوء الأجواء وتنفيذ الجريمة دون اكتشافها، وانه يوم الواقعة صعد إلى منزله توجه إلى غرفة زوجته وحاول خنقها إلا انها قاومته مقاومة عنيفة وظل تقاومه مما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده إلى أن تمكن من الإجهاز عليها.

وتابع المتهم فى اعترافاته، أنه توجه بعد أن قتل زوجته إلى غرفة طفلتيه "جنة الله" و"حبيبة" وكانوا فى حالة خوف شديد، نتيجة صراخ والدتهم أثناء إجهازه عليها، وحاولوا الهروب منه، فهرول خلف الفتاة الكبرى وخنقها بمخدة، بعدها هرول خلف الفتاة الصغيرة والتى حاولت الاختباء منه؛ إلا أنه تمكن من الامساك بها ولف سلك الهاتف حول عنقها مما أسفر عن وفاتها.

وأكد المتهم أنه اختلق واقعة سرقة مبلغ الـ340 ألف جنيه من منزله لإظهار الواقعة على أنها جريمة سرقة فى محاولة منه للإفلات من العقاب، مؤكدًا أنه لم يكن فى حالته الطبيعية أبان ارتكابه الجريمة، حيث أنه يعانى من مرض نفسى ويتلقى علاج منذ أكثر من 6 سنوات، وهو ما دفع جهات التحقيق لعرضه على خبراء من الطب النفسى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "صلاح المرسى" نجل الفنان المرسى أبو العباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ لاتهامه بقتل زوجته "هبة الله" 38 عامًا وابنتيه "جنة الله" و"حبيبية" مع سبق الإصرار والترصد، بسبب معاناته من أزمة نفسية.

 

 

 


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تجديد حبس ابن الفنان الراحل المرسى أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وابنتيه

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