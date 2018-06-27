كل ما تريد معرفته عن منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة × 10 معلومات

انتهت محافظة القاهرة من تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بعدد من أحيائها، وذلك بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية، والتى امتدت عقودها لأكثر من 19 عامًا، دخلت فيها محافظة القاهرة معها فى سلسلة من المشكلات المتعلقة بقلة عدد الورديات وضعف مستوى الخدمات التى تقدمها الشركات فى المناطق التى تشرف على نظافتها.

ويعرض "اليوم السابع"، لقرائه كل المعلومات الخاصة بمنظومة النظافة الجديدة بالقاهرة، منذ انطلاقها بحيى المعادى وطرة وحتى اليوم، وجاءت كالتالى:

1- انطلقت منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة فى شهر سبتمبر 2017 بحى المعادى.

2- تم تنفيذ المنظومة بأحياء القاهرة لتشمل 9 أحياء من بينها طرة وباب الشعرية والنزهة.

3- تعتمد المنظومة الجديدة على الجمع المنزلى كما كانت عليه قبل الشركات الأجنبية.

4- تلغى المنظومة الجديدة نظام صناديق القمامة.

5- تعتمد المنظومة على التعاقد مع متعهدى القمامة الشعبيين لجمع القمامة من المنازل.

6- تستهدف المنظومة إلغاء ظاهرة النبشاين والتى تتسبب فى تشويه الشوارع والذوق العام.

7- تشرف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على المنظومة الجديدة وعمل المتعهدين.

8- وفرت هيئة النظافة وتجميل القاهرة كافة المعدات للأحياء على أن يكون رئيس الحى المسئول الأول عن النظافة بحيه.

9- تنظيم مسابقة من قبل محافظة القاهرة عن الحى الأكثر نظافة ويحصل رئيسه على مكافأة مادية نظير ذلك.

10- تقسيم الحى إلى مربعات حتى تتمكن هيئة النظافة من التحكم فى كل شوارع الحى وتقييم كل مسئول مربع.