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قرار جمهورى بتعيين ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة التحفظ على أموال جماعات الإرهاب

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:43 م
قرار جمهورى بتعيين ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة التحفظ على أموال جماعات الإرهاب المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح
كتب إبراهيم قاسم
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 291 لسنة 2018، بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسا للجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، طبقا للقانون رقم 23 لسنة 2018.
 
ووافق مجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة، (المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة و7 أعضاء رؤساء بالاستئناف لتولى مهام اللجنة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية).
 
ومن المقرر أن تختص اللجنة، التى صدر قرار جمهورى بتشكيلها دون غيرها، باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
 
وتعد قرارات اللجنة قرارات قضائية تختص بالتحفظ أو الإدارة أو التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ام حماده

ربنا معاك

لو حد عنده معلومات يبعتها ازاى للجنه

عدد الردود 0

بواسطة:

ام حماده

تحيا مصر

لو حد عنده معلومات وبيانات عن الناس ديه يبعتها للجنه ازاى مت فضلكم

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