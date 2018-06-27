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قائد محلى: العراق عثر على جثث رجال الأمن الذين خطفهم "داعش"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:55 م
قائد محلى: العراق عثر على جثث رجال الأمن الذين خطفهم "داعش" الشرطة العراقية
رويترز
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، على ثمانى جثث قرب طريق بغداد كركوك، بينهم ستة أشخاص مخطوفين ظهروا فى فيديو لتنظيم داعش، الأسبوع الماضى، بحسب ما أكد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقال الفريق مزهر العزاوى، قائد عمليات منطقة دجلة، التى تضم محافظتى ديالى وكركوك وأجزاء من صلاح الدين فى بيان "عثرنا خلال عملية عسكرية على ثمان جثث متفسخة ومفخخة بأحزمة ناسفة" فى منطقة تل شرف فى صلاح الدين.

وأضاف العزاوي "هذه الجثث تعود للمختطفين الذين ظهروا فى فيديو داعش الأخير".


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العراق

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