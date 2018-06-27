فيديو.. مدير مرور الجيزة: حملاتنا تستهدف ضبط كافة المخالفات وعدم تكرار الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

قال اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إن الحملات المرورية التي تم اطلاقها بالمحافظة استهدفت ضبط المخالفين، لعدم تكرار الحوادث وضمان وصول المواطنين لمنازلهم بسلام.

وعززت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها .

وانتشر رجال المرو لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.