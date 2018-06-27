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الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:54 م
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فيديو.. "الوقاية خير من العلاج" شعار حملات المرور على طريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:00 م
فيديو.. "الوقاية خير من العلاج" شعار حملات المرور على طريق إسكندرية الصحراوى حملات مرورية بمصر اسكندرية الصحراوي
تغطية حوادث اليوم السابع
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دماء وروح جديدة شهدتها الحملات المرورية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، ورفع شعار أمن المواطن وسلامته أهم من سحب الرخصة والغرامة"، واتباع مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، وذلك بتوعية قائدى السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي - أجرة - نقل بضائع" بالإرشادات الواجب اتباعها فى القيادة عبر الطرق السريعة حفاظا على سلامة قائد السيارة ومرافقيه، وللحد من نزيف حوادث الطرق.
 
 
 
 
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المقدم مدحت اليمنى، قائد طريق مصر إسكندرية الصحراوى، قال ىي تصريح خاص لليوم السابع، إن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة توعية قائدى السيارات بالإرشادات الواجب اتباعها لحماية أرواحهم، مشيرا إلى أن "التوعية أهم من سحب الرخص والغرامات في المرتبه الأولى"، موضحاً أن الحملة مزودة بلائحة إرشادات مطبوعة ليتم توزيعها على قائدى السيارات.
 
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