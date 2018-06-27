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فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ سيدة مسنة من الشارع

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:21 م
فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ سيدة مسنة من الشارع السيدة المسنة
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع بالوزارة بتواجد سيدة مسنة بمستشفى عين شمس التخصصى بالعباسية وتريد مأوى لها، توجه الفريق لمكان تواجد السيدة وتبين أنها تدعى "خديجة رمضان صالح البيطار" وتبلغ من العمر 68 عاما وكانت تعمل بمستشفى الدمرداش عاملة وهى تتقاضى معاشا تأمينيا. 
 
كما أفادت أن أبنائها قاموا بطردها من المنزل وأقامت بشقة بمفردها وتركتها لأنها لا تستطيع دفع الإيجار وقام أعضاء الفريق بإقناعها بالإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وتم إيداعها بدار "معانا" بالهرم بعد موافقتها.
 
 
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