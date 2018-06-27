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فتاة قاصر تتهم خالها بالتعدى عليها جنسيًا والحمل منه سفاحًا بالدقهلية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:15 م
فتاة قاصر تتهم خالها بالتعدى عليها جنسيًا والحمل منه سفاحًا بالدقهلية اللواء محمد حجى - مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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اتهمت فتاة بقرية أبو قراميط التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية خالها بالتعدى عليها جنسيًا مما أدى إلى حملها منه سفاحًا.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان رئيس مباحث مركز السنبلاوين، من "غ.م. خ" 16 سنة تتهم فيه خالها ويدعي"م.ح.خ" 25 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية أبو قراميط التابعة لدائرة المركز، بالتعدى عليها جنسيًا والحمل منه سفاحا.

 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 11192 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2018.


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