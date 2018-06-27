عودة أطقم مروحيات عسكرية إلى روسيا من سوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عودة طاقمى مروحيات "كا -52" ومروحيتين قتاليتين إلى روسيا من سوريا.

وذكرت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "كا-52" والمروحيتين القتاليتين قد نقلوا إلى روسيا بعد أداء المهام فى سوريا.

وجاء فى بيان الدفاع الروسية "قامت طائرة نقل عسكرية بنقل مروحيتين "كا-52" إلى مطار عسكرى على الأراضى الروسية، فقد عاد طاقما المروحيتين إلى الوطن بعد أداء المهام فى سوريا".

وأضافت وزارة الدفاع، لقد عاد من سوريا أيضا، موظفو الطيران التقنيين، وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسى بدأ بتوجيه ضربات جوية فى سوريا فى 30 سبتمبر عام 2015.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومجموعة إغاثة طبية إن قصف القوات الحكومية السورية لمناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد أدى إلى توقف العمل في ثلاثة مستشفيات الليلة الماضية بعد أن زادت شدة الهجوم الذى تدعمه روسيا.

وتقع المنشآت الطبية في بلدات صيدا والجيزة والمسيفرة قرب الحدود الأردنية إلى الشرق من مدينة درعا. وشنت الحكومة السورية هجوما كبيرا لاستعادة المنطقة من المعارضين.

وكانت الحكومة السورية قد نفت في وقت سابق استهداف منشآت طبية في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم أجبر حتى الآن نحو 50 ألف شخص على الفرار باتجاه الحدود الأردنية. وقال الأردن الذى يستضيف بالفعل نحو 650 ألف لاجئ سورى، إنه لن يفتح حدوده أمام اللاجئين.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن نحو 47 مدنيا قتلوا منذ بدء هجوم الحكومة يوم 19 يونيو .

وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية إن إمدادات الكهرباء في مدينة درعا، المقسمة بين المعارضة والحكومة، انقطعت لأن "منظمات إرهابية" استهدفت خط كهرباء في المسيفرة على مسافة 20 كيلومترا باتجاه الشرق.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الهجوم استهدف خمسة مستشفيات إجمالا حتى الآن.

وقال أحمد الدبيس مدير إدارة الأمن والسلامة في منظمة (أوسوم) وهي جمعية خيرية طبية تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إن القصف تسبب فى "أضرار مادية" في المستشفيات الثلاثة اليوم الأربعاء.

وأضاف الدبيس المقيم في شمال سوريا أن مركزا تابعا للدفاع المدنى فى المسيفرة تعرض للقصف كذلك ولحقت به أضرار.

واتسع نطاق هجوم القوات الحكومية ليستهدف بلدة صيدا لأول مرة. وقال نشطاء إن الطائرات التي قصفتها روسية.