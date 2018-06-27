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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:08 م
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عامل يتعدى على حماته وابنها بسكين فى الدقهلية بسبب خلافات مصاهرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:13 م
عامل يتعدى على حماته وابنها بسكين فى الدقهلية بسبب خلافات مصاهرة اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تعدى عامل على حماته وابنها بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بسبب المصاهرة بمركز أجا.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزى بوصول كلا من "محمد. ا.ع" 25 سنة مصابًا بجرح قطعى باليد اليسرى، والدته.صباح.م. ا. 51 سنة مصابة بجروح قطعية باصابع اليد اليمنى.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال المصابين قرروا بتعدى المدعو "عماد.م.ا. ا" 30 سنة عامل عليهم بالسلاح الأبيض، سكين بحوزته لخلافات بينهما بسبب المصاهرة حيث أن المشكو فى حقه زوج شقيقة الاول وابنة الثانية وجميعهم يقيمون قرية منية سمنود دائرة المركز، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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