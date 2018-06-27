طلاب الثانوية الأزهرية: كنا نطمح فى كليات القمة وبعد الامتحانات طموحنا ننجح

أدى طلاب القسم العلمى امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية ،اليوم الأربعاء ،الامتحان بمادة الصرف، حيث عبر الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان.

وقال الطالب إبراهيم محمد، من معهد عقبة بن نافع، إن الامتحان كان جيد جدا، لافتاء إلى أن هناك مواد أدوا الامتحانات بها وكانت فى غاية الصعوبة مثل الكيمياء والأحياء، وقبل الامتحانات كانت لنا طموحات في الالتحاق بكليات القمة ولكن بعد أداء أغلب الامتحانات تحول هذا الطموح إلى أمنية للنجاح فقط، مشيرين إلى أن الامتحانان تزداد صعوبة كل عام.

وأوضح طالب من معهد عقبة بن نافع الأزهرى الثانوى، أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط لافتا إلى أن الامتحان كان من النماذج التجريبية.