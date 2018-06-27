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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:07 م
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ضبط وقود مدعم و 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:20 م
ضبط وقود مدعم و 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة محطة وقود -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ا.م.ا. 46 سنة المدير المسئول عن محطة وقود سيارات كائنه بالطريق الزراعى السريع مركز إيتاى البارود لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة المحطة من مواد بترولية مدعمه وبيعها بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وبمراجعة سجلات المحطة تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 39000 لتر مواد بترولية مدعمه.

 

وضبط" م.ش.ب"39 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمركز شبراخيت لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة المستودع من أسطوانات بوتاجاز منزليه وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمستودع تبين استيلائه وتصرفه فى 111 أسطوانة بوتاجاز منزليه مدعمه.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ص" 43 سنة المدير المسئول عن محطة وقود لتمويل السيارات بمركز بدر لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 4000 لتر بنزين 80.

 

وضبط "ح.م.ف" 38 صاحب محل لبيع الحلوى كائن بمدينة كوم حمادة لحيازته وعرضه للبيع حلوى مجهولة المصدر حيث تم ضبط 1.2 طن حلوى كوفرتينا بسكويت.

 

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "ى.س.م"44 سنة صاحب مخزن مواد غذائية كائن بمدينة أبو المطامير لحيازته وعرضه للبيع سمنه مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير ضريبية بيعيه توضح سعر السلع وعدم تدوين سعر السلعة على المنتج حيث تم ضبط 1.1 طن سمنة.

 

وضبط "ع.ج.ا. 45 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف بمركز كوم حمادة لحيازته وعرضه للبيع أرز أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، حيث تم ضبط 3 أطنان أرز أبيض.

 


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