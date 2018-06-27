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ضبط وإحضار شاب لابتزازه فتاة بنشر بصورها على "الفيسبوك" بالمرج

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:00 ص
ضبط وإحضار شاب لابتزازه فتاة بنشر بصورها على "الفيسبوك" بالمرج حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بضبط وإحضار شاب لابتزازه فتاة وعائلتها بنشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حتى يجبرهم على الموافقة بزواجه منها.

 

والبداية عندما تلقى الرائد حسام رضا، معاون مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من فتاة تدعى "دعاء" طالبة بإحدى الجامعات، حررت محضرًا ضد حبيبها السابق ماجد، 26 عاما، بأنه سرق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مستغلًا عمله فى كبرى شركات الاتصالات فى تهكير الفيس بوك وأخذ المحادثات الخاصة بها وإرسالها لها عبر رسائل نصية لابتزازها، وإبلاغ أهلها بأنهم أن لم يقوموا بالموافقة عليه سوف يقوم بإرسال هذه الصور لأى شاب يتقدم لخطبتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


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