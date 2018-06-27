ضبط مسئول بشركة أدوية استولى على أموال مواطنين بحجة توظيفها بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن العقيد مجدي عوض، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط مسئول بشركة أدوية فى طنطا، بعد قيامه بالاستيلاء على أموال 3 مواطنين بحجة توظيفها فى مجال الأدوية نظير فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبلغ.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقى بلاغا من 3 أشقاء يتهمون "مجدى م ا ا" مسئول بشركة أدوية مقيم شارع حسن كامل بأول طنطا بحصوله على 400 ألف جنيه منهم لتوظيفهم فى مجال تجارة الدواء، مقابل فائدة 35% شهريا إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبلغ لهم.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وبتقنيين الإجراءات، تمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، واعترف بالواقعة، وتعهد برد المبلغ، وتم عرضه على النيابة التى باشرت التحقيق.