ضبط عضو بصفحة شاومينج وصاحب صفحة "بالغش اتجمعنا" بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط، من ضبط طالب يقيم بدائرة قسم أول سوهاج لإنشائه "جروب" علي تطبيق "الواتس آب" يحمل اسم "بالغش اتجمعنا رياضة".

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، بورود محضر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي بأسيوط" عن التوصل إلى صاحب صفحتى "بالغش اتجمعنا رياضة" و بالغش اتجمعنا 2018 ".

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط من ضبط "مصطفي م ف ا" - 20 سنة طالب ويقيم المخبز الآلي دائرة القسم، لإنشائه "جروب" علي تطبيق "الواتس آب" يحمل اسم "بالغش اتجمعنا رياضة" وكذا صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تحمل اسم "بالغش اتجمعنا 2018" لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وضبط بحوزته هاتف محمول به شريحة رقم 01023624807 كما تبين أنه مسئول بصفحة شاومينج الخاصة بالغش بالثانوية العامة.

وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود العديد من الصور لامتحانات المرحلة الثانوية وأجوبتها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه يتكسب مادياً جراء ذلك وتـــم التحفـظ علي المضبوطـات وقيد المحضر برقم 2064 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.