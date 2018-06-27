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صور.. وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية يزور جامعتة زويل

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:31 ص
صور.. وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية يزور جامعتة زويل وفد الجامعات البريطانية في زيارة لمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
كتب وائل ربيعى
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فى إطار الزيارة التى يقوم بها وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية لمصر حاليًا خلال الفترة من 24-28 يونيه الجارى، زار الوفد مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أمس (الثلاثاء).

واجتمع الوفد مع مجلس إدارة المدينة برئاسة الدكتور شريف صدقى، ورؤساء المراكز البحثية التابعة لها؛ للتعرف على نماذج الجامعات والمراكز البحثية فى مصر وإمكاناتها التعليمية والبرامج الدراسية التى تقدمها، بحضور فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، جنت بير رئيس جامعة ليفربول، اليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية.

 
 
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واستمع الوفد البريطانى لعرض تفصيلى من الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لمدينة زويل عن طبيعة المدينة والبرامج التى تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول وطبيعة الأبحاث والأنشطة العلمية التى تقوم بها المدينة، وخطط المدينة المستقبلية للتوسع والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات البحثية الدولية.

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وأكد شريف صدقى، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة غير هادفة للربح، وتم وضع حجر الأساس لها في يناير عام 2000 وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 200 فدان، مشيرا إلى أن مدينة زويل تهدف إلى تحقيق دعم التعاون بين الباحثين فى المجالات المختلفة وفي المعاهد المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعاون مع أفراد المجتمع والصناعة حيث تعمل المدينة فى العديد من المجالات البحثية مثل مجال الطاقة، وعلوم الجينوم، وعلاج السرطان، وعلاج التهاب الكبد الوبائى، وغيرها من المجالات.

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وأضاف شريف صدقى أن الهدف الأساسى لمدينة زويل إحداث تطور نوعى فى مجال البحث العلمى والابتكار وربط البحث العلمي مع الصناعة وتوظيف البحث العلمي لحل مشاكل المجتمع، مؤكدا أن المدينة تسعى لعقد شراكات علمية وتأسيس تعاون بحثي مع جامعات ومراكز الأبحاث الدولية.
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البحث العلمي

الجامعات البريطانية

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