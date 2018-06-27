صور.. وزير النقل يعلن دعم مشروعات الهيئة الاستثمـاريـة

كتب - عماد عرفة و سيد نون

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اجتماعا بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ورئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة، ومنها طلب شركة التحرير للبتروكيماويات بإدخال بعض التعديلات على بنود الترخيص لها بمزاولة وحق أولوية تراكى السفن على رصيف الهيئة (السخنة1)، وذلك حتى يتسنى للشركة مخاطبة الجهات المانحة لتمويل مشروع انشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات للموافقة على تنفيذ الأعمال البحرية لصالح الهيئة بتكلفة 500 مليون دولار وتشمل رفع كفاءة الرصيف الحالى، وإنشاء رصيف جديد بطول 400 م.ط وتوفير 2 قاطرة بحرية كاملة التجهيزات.



واستعرض الدكتور باسل الباز رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة شركات كربون شرح تفصيلى للمشروع الواقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 5 ملايين متر مربع بتكلفة 11 مليار دولار ويبلغ حجم التداول عند التشغيل نحو 14 مليار دولار سنوياً، وتبلغ قيمة الصادرات 8 مليار دولار سنوياً بعد اكتمال المشروع.

ويمثل المشروع أهمية خاصة فى تنمية الاقتصاد المصرى ويعتبر قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية المتوسطة والصغيرة التى تتيح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل فى مصر من خلال هذا المشروع، كما يعمل المشروع على توفير 35 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على التعديلات المقترحة على الترخيص الممنوح لشركة التحرير للبتروكيماويات وتوجه الباز بالشكر لوزير النقل ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأعضاء المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة من الهيئة لدعم المشروع الذى يعتبر باكورة انطلاق الاقتصاد المصرى ومشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



على جانب آخر، تناول المجلس طلب شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (وافكو) بشأن انشاء محطة للصب السائل لتصدير حمض الفوسفوريك المنتج من مجمع إنتاج حمض الفوسفوريك المقام بمنطقة المثلث الذهبى، وكذلك استقبال الخامات المطلوبة للمصنع (خام الكبريت) وتوفير مناطق تخزين سائل (صب سائل) ومشاون مؤهلة لتخزين الكبريت الخام.

وأوصى المجلس بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (وافكو) بعد حصر نشاط استغلال رصيف أبو طرطور داخل ميناء سفاجا على النشاط التعدينى.



واستعرض المجلس الإجراءات المقترحة لمنع تكدس الشاحنات والبرادات بموانئ الهيئة ووافق المجلس على مقترح الهيئة فى هذا الخصوص.

ووافق المجلس على مقترح الهيئة بشأن تطوير ميناء بورتوفيق لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وتطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة الخلفية وتم عرض تقرير نجاح الخطة الاستثمارية للعام المالى 17/18 والتى نفذت بنسبة 100%.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إنه من المنتظر زيادة ايرادات الهيئة عن العام السابق بنسبة 30% وعن المستهدف بنسبة 77%.



اجتماع مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر



اجتماع مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر



اجتماع مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر