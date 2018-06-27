صور.. وزير البيئة السابق بعد تكريمه من رئيس الوزراء: العطاء للوطن يتعدى المناصب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن تكريم المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، له اليوم، وما نقله من شكر رئيس الجمهورية مسح حبات عرق الأربع سنوات الماضية من على جبينه وجبين زملائه بالوزارة، لافتا أن العطاء للوطن يتعدى المناصب وسيستمر طالما في الحياة بقية.

الجدير بالذكر، أن أروقة وزارة البيئة شهدت الأسبوع الماضى عدة اجتماعات جمعت بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحالية، مع الدكتور خالد فهمي فى اجتماع مغلق تناولا فيه استعراض اهم الأنشطة واتفقا على إعداد عددا من التقارير وكذا حضر الوزيرين اجتماعا موسع مع قيادات الوزارة بجهازيها، حيث أكدت الوزيرة على استمرارية العمل على تنفيذ ما تم بدءه من خطط وأنشطة فى الملفات البيئية المختلفة وعقدا الوزيرين اجتماعا مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإدارة المتابعة.

يذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور خالد فهمى تشاركا فى العمل سويا منذ أكثر من عشرين عاما فى ملفات بيئية عديدة لمشروعات التعاون الفنى الدولى.