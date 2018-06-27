video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير البيئة السابق بعد تكريمه من رئيس الوزراء: العطاء للوطن يتعدى المناصب

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:49 م
صور.. وزير البيئة السابق بعد تكريمه من رئيس الوزراء: العطاء للوطن يتعدى المناصب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
 
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن تكريم المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، له اليوم، وما نقله من شكر رئيس الجمهورية مسح حبات عرق الأربع سنوات الماضية من على جبينه وجبين زملائه بالوزارة، لافتا أن العطاء للوطن يتعدى المناصب وسيستمر طالما في الحياة بقية.
 
 
 الجدير بالذكر، أن أروقة وزارة البيئة شهدت الأسبوع الماضى عدة اجتماعات جمعت بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحالية، مع الدكتور خالد فهمي فى اجتماع مغلق تناولا فيه استعراض اهم الأنشطة واتفقا على إعداد عددا من التقارير وكذا حضر الوزيرين اجتماعا موسع مع قيادات الوزارة بجهازيها، حيث أكدت الوزيرة على استمرارية العمل على تنفيذ ما تم بدءه من خطط وأنشطة فى الملفات البيئية المختلفة وعقدا الوزيرين اجتماعا مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإدارة المتابعة. 
 
يذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور خالد فهمى تشاركا فى العمل سويا منذ أكثر من عشرين عاما فى ملفات بيئية عديدة لمشروعات التعاون الفنى الدولى.
 
IMG-20180627-WA0005
 
 
IMG-20180627-WA0007
 
IMG-20180627-WA0008
 
IMG-20180627-WA0011
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية تصنيع وتوريد 140 عربة قطار بضائع

صور..رئيس وزراء مالطا:سنسمح لسفينة على متنها 233 مهاجرا بالوقوف على شواطئنا

وزارة البيئة

خالد فهمى

وزير البيئة

ياسمين فؤاد




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة