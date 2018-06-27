صور.. موجة غبار تجتاح سماء الكويت وتحذيرات بسبب انعدام الرؤية

الكويت (أ ش أ) _ تصوير أ.ف.ب

اجتاحت موجة غبارية شديدة، اليوم الأربعاء، سماء الكويت مما سبب فقدانا للرؤية وسط تحذيرات من وزارة الداخلية الكويتية لقائدى السيارات، بسبب انعدام الرؤية الأفقية جراء الغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية فى إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوى - فى تصريح اليوم - أن الطقس اليوم شهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تأثره بامتداد منخفض الهند الموسمى، مشيرا إلى أن المنخفض يجلب معه كتلة هوائية جافة وحارة، تؤدى إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية المحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل البلاد وخارجها.

وأضاف أن هذه الكتلة الهوائية الجافة تؤدى أيضا إلى الارتفاع المطرد فى درجات الحرارة فيما قد تزيد سرعة الرياح إلى أكثر من 70 كيلومترا فى الساعة مثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر فى بعض المناطق خاصة المكشوفة، كما تؤدى إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام أحيانا .. لافتا فى الوقت نفسه إلى استمرار تلك الحالة من الطقس خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها.. دعت وزارة الداخلية الكويتية قائدى السيارات ومستخدمى الطرق إلى توخى الحيطة والحذر، نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية كما حثت مرتادى البحر على الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل عند مواجهتهم لأية حالة طارئة.



جانب من العاصفة فى الكويت