صور.. محافظة القاهرة تزيل مبانى مخالفة خلف مشروع أهالينا الإسكانى

كتب ــ ماجد تمراز

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحي السلام أول التنفيذية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة العقارات المخالفة المقامة بشارع مختار أباظة.

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حى السلام أول، إن هذه العقارات مبنية على أملاك الدولة، خلف المشروع الإسكانى "أهالينا "، التى تقيمه المحافظة فى إطار نقل أهالى العشوائيات لوحدات آمنة.

وأضاف رئيس حى السلام أول، أنه تم إزالة التعديات المتواجدة بمساكن اسبيكو، كما تم رفع الإشغالات من موقف العاشر الجديد، وإيداع المضبوطات للحى.



محافظة القاهرة تزيل مبانى مخالفة خلف مشروع أهالينا الإسكاني (1)



جانب من إزالة المبانى المخالفة خلف مشروع أهالينا الإسكاني (2)



مبانى مخالفة خلف مشروع أهالينا الإسكاني (3)



جانب من المبانى المخالفة خلف مشروع أهالينا الإسكاني (4)