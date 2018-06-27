صور .. مجهولون يسرقون أبواب المقابر بقرية شبرابابل بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تعيش قرية شبرابابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، فى حالة من الرعب بعد انتشار ظاهرة السرقات التي تشهدها خلال الفترة الماضية من سرقة بوابات المقابر، وماكينات الري والدراجات النارية، وسط حالة من الخوف والترقب من انتشار البلطجة وتجار المخدرات.

حيث شهدت القرية خلال الفترة الماضية قيام مجهولون بسرقة الأبواب الحديدية لمقابر القرية، وسرقوا أكثر من 22بوابة حديدية، وتم تردعهم حرمة الموتى ووحشة القبور، وقاموا بخلع البوابات وتركوا الجثث فى العراء.

وفوجئ الأهالي بتكرار حوادث سرقة البوابات، فى الوقت الذي يقوم فيه العناصر الإجرامية بتعاطي المخدرات بمنطقة المقابر.

وطالب الأهالي مدير أمن الغربية ، بالتدخل السريع وإقامة نقطه شرطة بالقرية لردع البلطجية والمجرمين وتجار المخدرات الذين انتشروا بالقرية، وأصبحت تجارة المخدرات تجارة رائجة.

يقول إبراهيم علي أبو حلوة من ابناء القرية ، أن ما يحدث كارثة بكل المقايس، وتحتاج تدخل سريع بعد ان انتشرت السرقات لماكينات مياه الري والدراجات النارية، وأخرها سرقة البوابات الحديدية للمقابر وسط حالة من الخوف بعد انتشار هذه الظواهر.

وطالب بتدخل سريع من اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، لإقامة نقطة شرطة بالقرية وتكثيف النوبتجيات والمرور الأمني بالقرية.

أما خالد علي من ابناء القرية فقال أن مايحدث مهزلة لا يمكن السكوت عنها خاصة وأن القرية من اكبر قرى المحافظة من حيث عدد السكان وتضم قرى كفر فيالة والكمالية وكفر حجازي بخلاف التوابع.

وأضاف أن هناك اراضي تابعة للدولة يمكن الاستفادة منها لإقامة نقطة شرطة اسوة بالوحدات المحلية الأخرى مثل السجاعية وبشبيش لفرض السيطرة الأمنية ومنع من تسول له نفسه من المساس بأمن القرية والقرى التوابع.

وأشار أنه سبق وأن تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 6 قراريط لإقامة نقطة شرطة ولكن لا نعرف ما السبب وراء عدم البدء فى أعمال الإنشاء.

أما أحمد عبد الستار محامى فأشار إلى أن القرية اصبحت من القرى ذات الصيت المنتشر بتجارة المخدرات وانتشار البلطجة، وقيام البلطجية بترويع الامنين بها، وانتشار تجارة المخدرات ومازاد الطين بلة هو قيام مجهولون بسرقة أبواب المقابر ولم تمنعهم حرمة المقابر ولا الموتى واستغلوها فى شرب الكيف وضرب الحقن وتعاطى المخدرات.

وناشد مدير أن الغربية، ورئيس مصلحة الأمن العام بوقف هذه الكارثة خاصة وأن القرية لم نرى فيها دور للخفراء نهائيا، وكلنا رجاء بأن يتم البدء فى إنشاء نقطة شرطة للقرية لحماية ابنائها من تجار المخدرات والبلطجة.



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (1)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (2)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (3)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (4)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (5)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (6)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (7)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (8)



سرقة أبواب المقابر بقرية شبرابابل (9)