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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:05 م
خالد صلاح
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صور.. مؤسسة مصر الخير تدعم مستشفى الشاطبى بالأجهزة الطبية لخدمة المرضى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:43 م
صور.. مؤسسة مصر الخير تدعم مستشفى الشاطبى بالأجهزة الطبية لخدمة المرضى تطوير مستشفى الشاطبى
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أهمية الشىء على قدر وجوده وجاهزيته وقت الاحتياج إليه.. ومستشفى الشاطبى بالإسكندرية من أكبر الأشياء قدرا ومقدارا بوجودها الحتمى فى مدينة الإسكندرية، فهى لا تقل أهمية أبدا عن مستشفى أبو الريش بالقاهرة، فعلى سبيل المثال فإن قسم جراحة الأطفال – بمستشفى الشاطبى يقوم بإجراء أكثر من 4500 عملية تشوهات خلقية سنويا للأطفال، ويقوم بمتابعة أكثر من 20 ألف طفل سنويا من خلال العيادات الخارجية الأسبوعية، وهذا القسم هو القسم المتخصص فى أمراض الباطنة وأمراض الدم  والذى يقدم الخدمة لأكثر من 10 ملايين طفل بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح… وأخرى" فهو مستشفى حيوى لمنطقة الدلتا بأكملها.

مستشفى الشاطبى (1)

وعلى الرغم من الخدمات الكبيرة التى يقدمها القسم، إلا أنه كان يعانى من ضعف الإمكانات سواء فى البنية التحتية أو فى الأجهزة الطبية وحتى فى القوة البشرية مما يؤثر بالسلب على كفاءة وحسن سير العمل والعلاج المقدم للأطفال، والذين يحتاجون إلى عمليات دقيقة ومتقدمة ورعاية طبية، ولأن مستشفى الشاطبى للأطفال تعد من علامات الطب فى مصر، فإن مصر الخير وكعادتها قامت بعمل مشروع كبير لـدعم مستشفى الشاطبى بحيث يستطيع معالجة أمراض الباطنة والأمراض العصبية وأمراض الدم، وبذلك يصبح مستشفى شاملا قادرا على علاج أى مواطن يتوجه إليه.

مستشفى الشاطبى (2)

بدأ المشروع بتوفير أسرة للمرضى، حتى تستطيع استقبال المواطنين المحتاجين، مجانا، أو برسوم بسيطة جدا، كما استطاع المشروع من تطوير دور كامل فى المستشفى بعنابره وغرف عزل وغرف لطلبة كلية طب يدرسون بها، كما تم توفير 62 سريرا وملحقاتها (كمودينو، ترابيزة طعام، خلافه)، لأن سرير المرضى ليس فقط مكان للنوم، وإنما له مستلزمات أخرى، ولأن مؤسسة مصر الخير منهجها عمل الخير كاملا وتاما بجميع أوجهه، فقامت بتقديم كل ما يلزم المريض، وذلك لأن أبسط المستلزمات الطبية حال عدم تواجدها قد تكون فارقة فى حياة المريض وتم التطوير بالمستشفى حتى استطاعت المستشفى الآن أن تستقبل أكثر من 2000 مريض سنويا.

مستشفى الشاطبى (3)

ولم تكتف مصر الخير بذلك، وإنما وجدت أنه من أكبر الاحتياجات الطبية، شراء جهاز منظار رئوى، لاستقبال حالات أمراض الجهاز التنفسي، خاصة الحالات الطارئة، وذلك لأن مدينة الإسكندرية طقسها رطب وبارد كثيراً مما يؤثر على الجهاز التنفسى للمواطنين، ولذلك تم توفير الجهاز الذى  يستوعب علاج 720 حالة سنويا.

مستشفى الشاطبى (4)

جدير بالذكر، أنه منذ بداية نشأة قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، ويهتم القطاع بتطوير وتقديم الدعم للمستشفيات الحكومية والجامعية فى المحافظات المختلفة، وذلك نابعاً من إيمان مؤسسة الخير بتنمية الانسان المصرى على جميع الجوانب وتوفير فرص علاج متساوية لجميع طبقات الشعب المصري.

 

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مصر الخير

مؤسسة مصر الخير

مستشفى الشاطبى

مستشفى الشاطبى بالاسكندرية

تطوير مستشفى الشاطبى




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