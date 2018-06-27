صور.. غارات كثيفة على مدينة درعا وريفيها الشرقى جنوب سوريا

درعا (أ ف ب)

تستهدف قوات النظام السورى، بالغارات والبراميل المتفجرة مدينة درعا، وريفيها الشرقى والغربى فى جنوب البلاد .

وبدأت قوات النظام فى 19 يونيو عملياتها العسكرية فى محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقى حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل فى الريف الشرقى إلى جزءين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها الثلاثاء لتشمل مدينة درعا وريفها الغربى .

واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد، مدينة درعا وريفيها الشرقى والغربى طوال الليل ولا يزال القصف مستمراً الأربعاء بالبراميل المتفجرة والصواريخ.



ارتفاع الرماد جراء الغارات



جانب من الغارات الجوية



غارة جوية فى مدينة درعا