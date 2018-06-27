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الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:42 م
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صور.. غارات كثيفة على مدينة درعا وريفيها الشرقى جنوب سوريا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:41 م
صور.. غارات كثيفة على مدينة درعا وريفيها الشرقى جنوب سوريا غارات ضد المسلحين فى درعا
درعا (أ ف ب)
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تستهدف قوات النظام السورى، بالغارات والبراميل المتفجرة مدينة درعا، وريفيها الشرقى والغربى فى جنوب البلاد .

وبدأت قوات النظام فى 19 يونيو عملياتها العسكرية فى محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقى حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل فى الريف الشرقى إلى جزءين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها الثلاثاء لتشمل مدينة درعا وريفها الغربى .

واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد، مدينة درعا وريفيها الشرقى والغربى طوال الليل ولا يزال القصف مستمراً الأربعاء بالبراميل المتفجرة والصواريخ.

ارتفاع الرماد جراء الغارات
ارتفاع الرماد جراء الغارات

 

جانب من الغارات الجوية
جانب من الغارات الجوية

 

غارة جوية فى مدينة درعا
غارة جوية فى مدينة درعا

 

غارة جوية
غارة جوية

 


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