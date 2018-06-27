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صور.. شركة مياه القليوبية تلتقى أئمة مساجد المحافظة لدعم حملة ترشيد الاستهلاك

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:35 ص
صور.. شركة مياه القليوبية تلتقى أئمة مساجد المحافظة لدعم حملة ترشيد الاستهلاك شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه
كتب أحمد حسن
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كشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم عقد لقاء مع أئمة المساجد بالمحافظة، للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطة المياه، فى إطار فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، فى بيان له اليوم، أن هناك بروتوكول تم توقيعه مع مديرية الأوقاف ينص على إشراك المساجد فى حملة ترشيد استهلاك المياه من خلال تنظيم دروس داخل المساجد، وتخصيص خطب الجمعة للحديث عن ترشيد الاستهلاك.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أنه خلال اللقاء مع أئمة المساجد تم  التأكيد على أهمية التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب و كيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتأكيد على قرار محافظ القليوبية بتوقيع غرامة ألف جنيه للاستخدام المفرط لمياه الشرب ورش الشوارع.

من جانبه أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، سعادته باللقاء الذى يأتى ضمن حملة شملت كافة إدارات الأوقاف بالمحافظة، وأصدر تعليماته بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة على  إلقاء الضوء  علي أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب وعمل العديد من القوافل الدينية التوعوية بالاشتراك مع شركة المياه ومديريات الشباب والرياضة والزراعة والرى بالمحافظة.

شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (1)
شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (1)

 

شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (2)
شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (2)

 

شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (3)
شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (3)

 

شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (4)
شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (4)

 

شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (5)
شركة مياه القليوبية تلتقى آئمة المساجد للتأكيد عىل ترشيد استهلاك المياه (5)

 


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محافظه القليوبية

شركة مياه القليوبية

ترشيد استهلاك المياه

ائمه المساجد

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