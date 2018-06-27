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صور.. الملكة إليزابيث تشارك فى حفل توزيع جوائز صغار القادة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:29 ص
صور.. الملكة إليزابيث تشارك فى حفل توزيع جوائز صغار القادة الملكة إليزابيث
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شاركت الملكة إليزابيث فى حفل توزيع جوائز صغار القادة، والذى عقد فى قصر باكينجهام، فى العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء.

وقد شارك فى الحفل عددا من أفراد الأسرة المالكة، على رأسهم الأمير هارى، وزوجته ميجان، بالإضافة إلى عدد من نجوم المجتمع من بينهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور ونجم كرة القدم البريطانية ديفيد بيكهام.

الملكة إليزابيث تتوسط صغار القادة الذين تم تكريمهم
الملكة إليزابيث تتوسط صغار القادة الذين تم تكريمهم

 

الأمير هارى يتوسط الملكة وزوجته ميجان
الأمير هارى يتوسط الملكة وزوجته ميجان

 

الملكة إليزابيث أمام حفيدها وزوجته
الملكة إليزابيث أمام حفيدها وزوجته

 

هارى وزوجته يتابعان بابتسامة
هارى وزوجته يتابعان بابتسامة

 

الملكة فى حديث مع جانب من الحضور
الملكة فى حديث مع جانب من الحضور

 

الملكة وميجان
الملكة وميجان

 

هاري وميجان يسرقان العدسات
هاري وميجان يسرقان العدسات

 

الملكة ترحب برئيس الوزراء الأسبق جون ميجور وبيكهام والسير لينى هنرى
الملكة ترحب برئيس الوزراء الأسبق جون ميجور وبيكهام والسير لينى هنرى

 

هارى وميجان.. أينما ذهبا تلاحقهما الكاميرات
هارى وميجان.. أينما ذهبا تلاحقهما الكاميرات

 

إليزابيث بجوار حفيدها وزوجته
إليزابيث بجوار حفيدها وزوجته

 

بيكهام مع نيكولا أدامز
بيكهام مع نيكولا أدامز

 

الملكة إليزابيث تصافح نيكولا أدامز
الملكة إليزابيث تصافح نيكولا أدامز

 

الملكة تصافح بيكهام
الملكة تصافح بيكهام

 

نيكولا أدامز وحديث تلفزيونى على هامش الحدث
نيكولا أدامز وحديث تلفزيونى على هامش الحدث

 

الملكة تصافح السير لينى هنرى
الملكة تصافح السير لينى هنرى

 

ميجان
ميجان

 

ميجان وهارى مع جانب من الحضور
ميجان وهارى مع جانب من الحضور

 

ميجان فى حديث مع أحد الحاضرين
ميجان فى حديث مع أحد الحاضرين

 

ميجان تتحدث لأحد المكرمين فى الحفل
ميجان تتحدث لأحد المكرمين فى الحفل

 

ميجان تواصل الحديث والعدسات تواصل ملاحقتها
ميجان تواصل الحديث والعدسات تواصل ملاحقتها

 

وعندما يتحدث هارى تلاحقه عيونها
وعندما يتحدث هارى تلاحقه عيونها

 

ميجان فى حديث على هامش الحفل
ميجان فى حديث على هامش الحفل

 

هارى يتحدث بينما ميجان تتأمله
هارى يتحدث بينما ميجان تتأمله

 


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