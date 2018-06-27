صور.. الملكة إليزابيث تشارك فى حفل توزيع جوائز صغار القادة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شاركت الملكة إليزابيث فى حفل توزيع جوائز صغار القادة، والذى عقد فى قصر باكينجهام، فى العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء.

وقد شارك فى الحفل عددا من أفراد الأسرة المالكة، على رأسهم الأمير هارى، وزوجته ميجان، بالإضافة إلى عدد من نجوم المجتمع من بينهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور ونجم كرة القدم البريطانية ديفيد بيكهام.



الملكة إليزابيث تتوسط صغار القادة الذين تم تكريمهم



الأمير هارى يتوسط الملكة وزوجته ميجان



الملكة إليزابيث أمام حفيدها وزوجته



هارى وزوجته يتابعان بابتسامة



الملكة فى حديث مع جانب من الحضور



الملكة وميجان



هاري وميجان يسرقان العدسات



الملكة ترحب برئيس الوزراء الأسبق جون ميجور وبيكهام والسير لينى هنرى



هارى وميجان.. أينما ذهبا تلاحقهما الكاميرات



إليزابيث بجوار حفيدها وزوجته



بيكهام مع نيكولا أدامز



الملكة إليزابيث تصافح نيكولا أدامز



الملكة تصافح بيكهام



نيكولا أدامز وحديث تلفزيونى على هامش الحدث



الملكة تصافح السير لينى هنرى



ميجان



ميجان وهارى مع جانب من الحضور



ميجان فى حديث مع أحد الحاضرين



ميجان تتحدث لأحد المكرمين فى الحفل



ميجان تواصل الحديث والعدسات تواصل ملاحقتها



وعندما يتحدث هارى تلاحقه عيونها



ميجان فى حديث على هامش الحفل