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الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:31 م
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صور.. الحزن يخيم على أهالى 11 لاعبا ابتلعهم كهف فى تايلاند

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:41 م
صور.. الحزن يخيم على أهالى 11 لاعبا ابتلعهم كهف فى تايلاند مواطنون تايلانديون يصلون من أجل ذويهم
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حالة من الحزن هيمنت على قطاع كبير من مواطنى تايلاند، بالإضافة إلى أهالى المفقودين، الذين ابتلعهم أحد الكهوف هناك، حيث احتشد عدد كبير منهم بالقرب من الكهف، فى الوقت الذى واصلت فيه فرق الإنقاذ جهودها لانقاذ الضحايا.

واستمرت جهود رجال الإنقاذ فى البحث، عن فريق كرة قدم مكون من 11 شخصا، ومدربهم بعد اختفائهم داخل كهف فى تايلاند، وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، باختفاء فريق لكرة القدم فى كهف "خاو لوانج"، الواقع فى مدينة خواخين فى تايلاند السبت الماضى، إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج بعد ذلك.

وأشارت، إلى أن العاملين فى الحديقة الوطنية المحلية، عثروا على 11 دراجة هوائية وأخرى نارية بالقرب من مدخل الكهف المعروف فى تايلاند.
 
وكذلك عثروا على حقائب اللاعبين وأحذيتهم الرياضية وبعض الأشياء الأخرى وعلى الفور تم الاتصال بنادى كرة القدم المحلي، الذى أكد أن الأشياء المذكورة تعود لأعضاء الفريق ومدربهم.
 
وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا 12 شخصا، وهم يدخلون إلى الكهف ولم تسفر عمليات البحث فى المغارة عن أى أثر لهم، واضطر رجال الإنقاذ لمغادرة الكهف بسبب المطر الغزير وظهور خطر انقطاع طريق العودة أمامهم.
مواطنون يحتشدون بالقرب من الكهف
مواطنون يحتشدون بالقرب من الكهف

المواطنون وأطفالهم بانتظار ما سوف تسفر عنه الساعات القادمة
المواطنون وأطفالهم بانتظار ما سوف تسفر عنه الساعات القادمة

مدخل الكهف
مدخل الكهف

مجموعة من أهالى المفقودين يصلون من أجل ذويهم
مجموعة من أهالى المفقودين يصلون من أجل ذويهم

الصلاة تسيطر على أهالى المفقودين
الصلاة تسيطر على أهالى المفقودين

المواطنون بين أمل الصلاة وألم الانتظار فى تايلاند
المواطنون بين أمل الصلاة وألم الانتظار فى تايلاند

مواطنة تحمل باقة ورد فى طريقها إلى الكهف
مواطنة تحمل باقة ورد فى طريقها إلى الكهف

مواطنة تصلى بالقرب من الكهف
مواطنة تصلى بالقرب من الكهف

فرق الانقاذ التايلاندية تبذل جهود كبيرة لانقاذ المفقودين
فرق الانقاذ التايلاندية تبذل جهود كبيرة لانقاذ المفقودين

الصلاة أمل أهالى المفقودين
الصلاة أمل أهالى المفقودين

مواطنات فى طريقهن إلى الكهف
مواطنات فى طريقهن إلى الكهف

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

الأهالى يحتشدون بينما فرق الإنقاذ تواصل البحث
الأهالى يحتشدون بينما فرق الإنقاذ تواصل البحث

مواطنتان تصليان من أجل ذويهما
مواطنتان تصليان من أجل ذويهما

الحزن يخيم على مواطنى تايلاند
الحزن يخيم على مواطنى تايلاند

مواطنتان تصليان
مواطنتان تصليان

الحزن يخيم على أهالى المفقودين
الحزن يخيم على أهالى المفقودين

مواطنات يصلين من أجل المفقودين
مواطنات يصلين من أجل المفقودين

فتاة تايلاندية تصلى من أجل ذويها
فتاة تايلاندية تصلى من أجل ذويها

جندى تايلاندى يحمل خريطة للكهف
جندى تايلاندى يحمل خريطة للكهف
 

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