صور.. الحزن يخيم على أهالى 11 لاعبا ابتلعهم كهف فى تايلاند

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

حالة من الحزن هيمنت على قطاع كبير من مواطنى تايلاند، بالإضافة إلى أهالى المفقودين، الذين ابتلعهم أحد الكهوف هناك، حيث احتشد عدد كبير منهم بالقرب من الكهف، فى الوقت الذى واصلت فيه فرق الإنقاذ جهودها لانقاذ الضحايا.

واستمرت جهود رجال الإنقاذ فى البحث، عن فريق كرة قدم مكون من 11 شخصا، ومدربهم بعد اختفائهم داخل كهف فى تايلاند، وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، باختفاء فريق لكرة القدم فى كهف "خاو لوانج"، الواقع فى مدينة خواخين فى تايلاند السبت الماضى، إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج بعد ذلك.

وأشارت، إلى أن العاملين فى الحديقة الوطنية المحلية، عثروا على 11 دراجة هوائية وأخرى نارية بالقرب من مدخل الكهف المعروف فى تايلاند.

وكذلك عثروا على حقائب اللاعبين وأحذيتهم الرياضية وبعض الأشياء الأخرى وعلى الفور تم الاتصال بنادى كرة القدم المحلي، الذى أكد أن الأشياء المذكورة تعود لأعضاء الفريق ومدربهم.

وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا 12 شخصا، وهم يدخلون إلى الكهف ولم تسفر عمليات البحث فى المغارة عن أى أثر لهم، واضطر رجال الإنقاذ لمغادرة الكهف بسبب المطر الغزير وظهور خطر انقطاع طريق العودة أمامهم.