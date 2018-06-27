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صور..الأمير وليام يلتقى بالفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:56 م
صور..الأمير وليام يلتقى بالفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية الأمير وليام يلتقى بالفائزة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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إلتقى الأمير وليام، اليوم الأربعاء، بالفتاة الإسرائيلية نيتا بارزيلى، والتى فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2018.

كان الأمير وليام قد بدأ هذا الأسبوع جولة فى منطقة الشرق الأوسط، شملت الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية، وهى الزيارة الأولى من نوعها التى يقوم بها أحد أفراد الأسرة المالكة فى بريطانيا إلى إسرائيل وفلسطين.

الأمير وليام يتجول مع الفتاة الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية
الأمير وليام يتجول مع الفتاة الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية

 

الأمير وليام يحتسى مشروب مع الفتاة
الأمير وليام يحتسى مشروب مع الفتاة

 

صورة تذكارية على هامش اللقاء
صورة تذكارية على هامش اللقاء

 

حوار بين الأمير والمغنية
حوار بين الأمير والمغنية

 

الأمير يستمع إلى حديث المغنية الفائزة
الأمير يستمع إلى حديث المغنية الفائزة

 

ابتسامات على هامش الحوار
ابتسامات على هامش الحوار

 

جولة وحوار بين الفتاة والأمير الشاب
جولة وحوار بين الفتاة والأمير الشاب

 

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 


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