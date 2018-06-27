صور.. الأمير البريطانى ويليام يزور مخيما للاجئين فى الضفة الغربية المحتلة

رويترز

زار الأمير البريطانى وليام مخيما للاجئين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بعد أن عبر خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن آماله فى أن يحل السلام في الشرق الأوسط.

وفي أول زيارة رسمية لفرد من العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، تجول وليام في منشأة طبية تابعة للأمم المتحدة في مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله.



الأمير البريطانى وليام فى مخيما للاجئين الفلسطينيين



الأمير وليام فى مخيم الجلزون الفلسطينى



الأمير وليام يتجول فى مخيم الجلزون