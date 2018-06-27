شي يؤكد لماتيس ان الصين ليست توسعية انما لن تتنازل عن أراضيها

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الاربعاء لوزير الدفاع الامريكى جيم ماتيس فى بكين أن بلاده لا تسعى إلى إحداث فوضى فى العالم، رغم أنه دافع عن أحقية بلاده فى الجزر المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى.

وفي إجابة على اسئلة ماتيس المفتوحة حول نوايا الصين الاستراتيجية، ووسط تزايد التوترات بين البلدين، أكد شى على أحقية بلاده فى جزر صغيرة وسط جنوب شرق اسيا والتى وضعت فيها بكين أنظمة أسلحة حديثة وبنت فيها مدرجات وعنابر طائرات.

وقال شى للوزير الزائر "يجب ان يبنى الشعب الصينى دولة اشتراكية حديثة قوية، ولكننا نؤكد على اتباع مسار التطور السلمى. ولن نتبع نهج التوسعية والاستعمارية ولن نحدث فوضى فى العالم".

الا أن شي، وبحسب ما نقلت وكالة الصين الجديدة، قال "رغم أننا نحرص على المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، إلا اننا لا نتجاهل الخلافات بين الطرفين".

واضاف "فيما يتعلق بمسألة سيادة الصين ووحدة أراضيها، فإن موقفنا حاسم وواضح. ولا يمكننا التخلي قيد أنملة عن الأرض التى تركها لنا اجدادنا".