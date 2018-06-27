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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:54 م
خالد صلاح
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شيخ الأزهر يقرر قصر عزاء شقيقته على الأسرة لإعفاء المعزين من مشقة السفر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:15 م
شيخ الأزهر يقرر قصر عزاء شقيقته على الأسرة لإعفاء المعزين من مشقة السفر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن يقتصر عزاء شقيقته التى وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء،على الأسرة فقط ،رغبة من فضيلته إعفاء الجميع من مشقة السفر ،حيث العزاء بساحة آل الطيب بالقرنة بمحافظة الأقصر.
 
وكان قد نعى الأزهر الشريف بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن – شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى جوار ربها، صباح اليوم الأربعاء.
 
وتقدم الأزهر الشريف وجميع هيئاته وقياداته والعاملين به بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع أسرتها الكريمة، داعين الله -جلت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
 
 
 

 


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