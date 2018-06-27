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شاهد فى دقيقة.. خطوات استخراج كارنيه استقلال القطارات لمرضى السرطان مجانا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. خطوات استخراج كارنيه استقلال القطارات لمرضى السرطان مجانا استقلال القطارات - صورة أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى
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أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، على منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكل أنواعها المكيفة والعادية للانتقال إلى أى مكان على مستوى الجمهورية.

"اليوم السابع" يستعرض أهم الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه استقلال القطارات لمرضى السرطان.

تقديم الأوراق المطلوبة وتشمل:
 

تقديم شهادة من المعهد القومى للأورام أو تقرير طبى معتمد يفيد إصابته بمرض السرطان

صورة بطاقة الرقم القومى

صورة شخصية مقاس 4 × 6

ملء استمارة لدى مكتب الاشتراكات فى أقرب محطة رئيسية له مدونا بياناته

استخراج كارنيه سنوى يظل ويتوجه به لأى شباك تذاكر وتقديمه للحصول على تذكرة مجانية له ومرافقه

يستطيع استخراج تذكرة لاستقلال أى قطار مكيف أو عادى يرغب فيه للتوجه للمكان الذى يقصده

السكة الحديد خصصت 4 مقاعد فى كل قطار لمرضى السرطان ومرافقيهم


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