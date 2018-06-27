video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سيكو مصر: زيادة استثمارات التصنيع لمليار جنيه خلال ثلاث سنوات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:29 م
سيكو مصر: زيادة استثمارات التصنيع لمليار جنيه خلال ثلاث سنوات محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
قال محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون-سيكو، إن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها من 420 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. 
 
 
وأضاف سالم، على هامش مؤتمر صحفى خاص بإطلاق أول تابليت مصرى محلى الصنع باسم " Express3" بنسبة تصنيع محلى 45%، أن الشركة قامت بتصدير الهاتف المصرى إلى دولة الإمارات وجارى التصدير للمملكة العربية السعودية والكويت ودول شرق أفريقيا. 
 
 
وقال رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون-سيكو،  إن الشركة لديها 6 خطوط إنتاج وستعمل على مضاعفتها للمساعدة على سرعة النمو، كاشفا عن أن الشركة تسعى أيضا لمضاعفة نسبة المكون المحلى مستقبلا. 
 
 
كما أثنى سالم، على تعديلات قانون تفضيل المنتج المنتج المحلى وتضمينه صناعة الاتصالات، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الشديدة لتحقيقه، لأن فى عهد حكومة عاطف عبيد صدر قانون مماثل ولم يتم متابعة تنفيذه بشكل أمثل للاستفادة  الصناعات المصرية منه. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سيكو مصر" تدعم مشروعات المحمول بـ 100 ألف جنيه

سيكو مصر: هواتفنا المصرية جاهزة للطرح فى الأسواق.. وحملة ترويجية خلال أيام

سيكو مصر

الهاتف المصرى

الالكترونيات




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة