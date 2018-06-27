سيكو مصر: زيادة استثمارات التصنيع لمليار جنيه خلال ثلاث سنوات

كتبت: هبة السيد

قال محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون-سيكو، إن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها من 420 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

وأضاف سالم، على هامش مؤتمر صحفى خاص بإطلاق أول تابليت مصرى محلى الصنع باسم " Express3" بنسبة تصنيع محلى 45%، أن الشركة قامت بتصدير الهاتف المصرى إلى دولة الإمارات وجارى التصدير للمملكة العربية السعودية والكويت ودول شرق أفريقيا.

وقال رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون-سيكو، إن الشركة لديها 6 خطوط إنتاج وستعمل على مضاعفتها للمساعدة على سرعة النمو، كاشفا عن أن الشركة تسعى أيضا لمضاعفة نسبة المكون المحلى مستقبلا.

كما أثنى سالم، على تعديلات قانون تفضيل المنتج المنتج المحلى وتضمينه صناعة الاتصالات، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الشديدة لتحقيقه، لأن فى عهد حكومة عاطف عبيد صدر قانون مماثل ولم يتم متابعة تنفيذه بشكل أمثل للاستفادة الصناعات المصرية منه.