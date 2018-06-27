سقوط 5 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ن.ع"21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500جرام والمتهم "حسام.م.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته 130 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالرحمن .ع.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ا.ال"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.ع"23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.