سقوط قذيفتين من الجانب السورى شمال الأردن دون إصابات

عمان أ ش أ

سقطت قذيفتان مصدرهما الجانب السوري، مساء اليوم الأربعاء، داخل مدينة الرمثا بمحافظة إربد شمال الأردن، دون وقوع أى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم - فى تصريح - إن القذيفة الأولى سقطت بالقرب من الحدود فى منطقة خالية من السكان تم التعامل معها دون وقوع أى إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف أن القذيفة الأخرى سقطت بالقرب من مسجد الأبرار بالمدينة دون أن تنفجر، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدنى والمختبر الجنائى والهندسة وصلوا إلى مكان سقوط القذيفة وتم التعامل معها دون وقوع أى إصابات بشرية ومادية.