سفير مصر بروما: انطلاقة جديدة فى مجال تنمية السياحة الإيطالية

صرح السفير هشام بدر سفير مصر فى روما أن سوق السياحة الإيطالية يشهد تنوعا فى روافده بعد أول زيارة ناجحة قام بها فوج سياحى دينى من إيطاليا، يرافقهم الكاردينال مونسينيور فوماجاللى أسقف مدينة فيتربو والأنبا برنابا السريانى أسقف الإبارشية المصرية بروما وتورينو لزيارة مسار خطى العائلة المقدسة بمصر فى الفترة من 17 إلى 21 يونيو الحالى.

وأضاف أن تلك الزيارة تأتى مقدمة لسلسلة زيارات أخرى من إيطاليا إلى مصر لكنائس القاهرة القديمة وأديرة وادى النطرون التاريخية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية بروما، بالتعاون مع وزارة السياحة، استضافت رحلات تعريفية لمنظمى رحلات الحج الكاثوليكى وصولاً لهذا الإنجاز وهو أول زيارة فعلية لوفد سياحى إيطالى يصل إلى مصر، وقام الوفد ببرنامج متكامل جمع بين زيارة 3 نقاط من مسار العائلة المقدسة بمرحلته التجريبية بالكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة وعذرا المعادى بالإضافة إلى ثلاثة أديرة بوادى النطرون وقامت وزارة السياحة بإدراج المزارات التارخية ضمن برنامج الزيارة بالهرم والمتحف المصرى، وحضور عرض الصوت والضوء للمساعدة فى تحقيق أقصى استفادة للسياحة المصرية.

أشار بدر إلى أن لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع فوج الحج الإيطالى أثناء زيارتهم ومباركة قداسته لهم، وكذلك حفاوة الاستقبال من جانب هيئة تنشيط السياحة كان لها اثر بالغ لدى اتحاد منظمى الرحلات وانعكس صدى ذلك إعلامياً، حيث أبرزت وكالات الأنباء الرسمية لروما والفاتيكان ومنها ANSA وAGENSIR وكبرى الصحف الإيطالية مثل il Messaggero أخبار الزيارة وهو ما ساهم فى إبراز صورة مصر الحضارية وتنوعها الثقافى والأمن والأمان الذى يتميع به السائح عند قدومه إلى مصر وهو ما عزز القدرة التنافسية لمصر فى سوق السياحة الإيطالى الذى يشهد منافسة قوية.

وأعلن بدر أن السفارة تقوم بمجموعة من المبادرات بالتعاون مع كل من وزارة السياحة ووزارة الثقافة ووزارة الآثار للترويج لمسار العائلة المقدسة بإيطاليا حيث تم افتتاح معرض الأيقونات القبطية بالمقر الباباوي بمدينة فيتربو إحدى ضواحى العاصمة روما الأحد الماضى بحضور السيدة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والذى سيستمر حتى 28 أكتوبر 2018.