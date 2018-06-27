سفير بريطانيا بالكويت: الاكتفاء بالتأشيرة الالكترونية على شاشة الهاتف الذكى للكويتيين لدخول البلاد

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أعلن السفير البريطانى فى الكويت مايكل دافنبورت، أنه اعتبارا من يوليو المقبل، سيكون بإمكان المواطن الكويتى المتوجه إلى بريطانيا استصدار التأشيرة الالكترونية على شاشة الهاتف الذكى، دون الحاجة إلى طباعتها.

وقال السفير دافنبورت - فى تصريح اليوم الأربعاء، فى ختام اجتماع الدورة ال12 للجنة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية - إن اعتماد هذه الإجراءات الجديدة مطلع الشهر المقبل، يهدف إلى تسهيل اجراءات سفر الكويتيين إلى بريطانيا، سواء للسائحين أو للطلبة المبتعثين.

وأكد أنه تقرر أيضا تقليل عدد الوثائق المرفقة مع طلبات تسجيل الطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة فى بريطانيا، إن لم يحدد طبيعة تلك الوثائق، وتاريخ دخول هذه الاجراءات حيز التنفيذ، مشددا على أن مثل هذه القرارات تهدف إلى تسهيل سفر المواطنين الكويتيين لبريطانيا، وكذلك قرار اعتماد التأشيرة الالكترونية، الذى ساهم بدوره فى زيادة عدد المسافرين الكويتيين لبريطانيا.

واعتبر دافنبورت أن مثل هذه التطورات الإيجابية فى العلاقات بين الكويت وبريطانيا، ثمرة لاجتماعات لجنة التوجيه المشتركة، التى نجحت فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لجنة التوجيه تعد الإطار الأنسب لترجمة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين إلى قرارات وإجراءات على أرض الواقع، تصب فى صالح الشعبين.

وكانت لجنة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية، قد اختتمت أعمال دورتها ال12 اليوم، بتوقيع خطة عمل للأشهر الستة المقبلة، تهدف إلى تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين البلدين.