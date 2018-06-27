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الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:59 م
خالد صلاح
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سفارة العراق تعزى شيخ الأزهر الشريف فى وفاة شقيقته

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:01 م
سفارة العراق تعزى شيخ الأزهر الشريف فى وفاة شقيقته الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أ ش أ
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قدمت سفارة العراق فى القاهرة ومندوبيته الدائمة لدى جامعة الدول العربية، خالص تعازيها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، فى وفاة شقيقته اليوم .

وذكر بيان وزعته السفارة اليوم ، إن سفارة العراق بالقاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية ، تتقدم ببالغ العزاء والمواساة وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، للإمام الأكبر، بوفاة المغفور لها شقيقة فضيلته التى انتقلت الى جوار ربها، صباح اليوم الأربعاء، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان .


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