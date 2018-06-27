رويترز: مدير حملة ترامب اقترض 10 ملايين دولار من رجل أعمال روسي

(رويترز)

أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش كشف النقاب عنه، اليوم الأربعاء، صلات أوثق مما كان معروفا من قبل بين بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانتخابية، ورجل أعمال روسى له صلات وثيقة بالكرملين.

وفى شهادة ملحقة بطلب مذكرة التفتيش الذى تم تقديمه فى يوليو تموز 2017، قال ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) إنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة وإنها كشفت عن قرض قيمته عشرة ملايين دولار من رجل أعمال روسى يدعى أوليج دريباسكا.

ووافقت السلطات على طلب تفتيش شقة مانافورت فى فرجينيا مما أتاح أدلة مهمة بالنسبة للاتهامات التى وجهها المحقق الخاص روبرت مولر إلى مانافورت فى إطار تحقيقه فى تدخل روسيا المزعوم فى الحملة الرئاسية عام 2016.

ويحقق مولر فى الروابط المالية بين مانافورت ودريباسكا، وهو أحد أقطاب قطاع المعادن ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وكان دريباسكا من بين رجال الأعمال الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم فى أبريل نيسان الماضي.