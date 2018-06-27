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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:49 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لإنهاء العداوات مع إريتريا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:02 م
رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لإنهاء العداوات مع إريتريا رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد
أديس أبابا (أ ش أ)
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قال رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، إن بلاده حريصة على إنهاء العداوات وضمان التنمية المشتركة مع إريتريا..مؤكدا استعداد إثيوبيا لتقديم التضحيات الضرورية من أجل إنهاء هذه العداوات.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الأربعاء عن آبى أحمد قوله خلال لقائه مع الوفد الإيترى فى القصر الوطنى : "إن إثيوبيا لديها رغبة كبيرة فى تقديم كل التضحية اللازمة من أجل النمو معا مع إريتريا".

ومن جانبه .. قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح "نحن شعب واحد ولسنا شعبين ولا ينبغى أن تفرقنا حدود"..مضيفا :"لقد فقدنا العديد من فرص السلام بين الشعبين الشقيقين على مدى السنوات الـ27 الماضية لكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لإيجاد فرص جديدة لا يمكن عكسها بأى وضع".

ومن جهته .. قال المستشار السياسى الخاص للرئيس الإريترى يمانى جبرأب "هذا اليوم يدل بوضوح على الالتزام والاستعداد فى إغلاق القديم وفتح فصل جديدا".

 


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