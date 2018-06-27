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الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:55 م
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رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع سفير إيطاليا سبل إجراء الانتخابات فى ليبيا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:10 م
رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع سفير إيطاليا سبل إجراء الانتخابات فى ليبيا رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع سفير ايطاليا سبل إجراء الانتخابات في ليبيا
كتب أحمد جمعة
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التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيلة صالح " صباح اليوم الخميس بمقر إقامته بمدينة القبة السفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بيروني " وبحث المستشار "عقيلة صالح " مع " بيروني " الأوضاع في ليبيا وسبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا والوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية كسبيل لإنهاء الأزمة في البلاد.
 
وعبر السفير الإيطالي لدى ليبيا " جوزيبي بيروني "  لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيلة صالح " عن استعداد بلاده " ايطاليا " من خلال الدولة الإيطالية أو من خلال الاتحاد الأوروبي  لتقديم كل الدعم إلى ليبيا لتجاوز هذه الأزمة وانجاح الإنتخابات القادمة في ليبيا.
 
كما قدم السفير الإيطالي لرئيس مجلس النواب الليبى  المبروك العوامى لقب قنصل شرفي للسفارة الإيطالية بمدينة طبرق لتقديم الخدمات القنصلية بطبرق والمنطقة الشرقية.

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