رئيس زيمبابوى يتهم فصيل تابع لجريس موجابى بوقوفه وراء محاولة اغتياله

كتبت رباب فتحى

قال ايمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى، إن فصيل تقوده جريس موجابى، زوجة الرئيس المخلوع روبرت موجابى وسيدة زيمبابوى السابقة، وراء محاولة الاغتيال التى استهدفته قبل أيام خلال تجمع انتخابى.

وأضاف فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إنه يعتقد أن ما يسمى بفصيل G40 هو المسئول عن القنبلة اليدوية التى ألقيت على المنصة فى ملعب المدينة البيضاء فى بولاوايو بعد ظهر السبت.

ولم يضع الزعيم البالغ من العمر 75 عاما، والذى تولى السلطة فى نوفمبر بعد استيلاء عسكرى أدى إلى استقالة موجابى بعد حكم دام 37 عاما، اللوم على السيدة الأولى السابقة مباشرة.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة 49 شخصا بجروح طفيفة. وقد أصيب كل من نائبى الرئيس بجروح طفيفة فى الانفجار، وكذلك العديد من كبار المسئولين الآخرين فى حزب زانو-بي إف الحاكم.