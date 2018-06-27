رئيس برلمان ليبيا يبحث مع السفير الإيطالى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته بمدينة القبة، السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيرونى وبحث معه الأوضاع فى ليبيا وسبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كسبيل لإنهاء الأزمة فى البلاد.

وعبر السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيرونى، لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عن استعداد بلاده ايطاليا من خلال الدولة الإيطالية أو من خلال الاتحاد الأوروبى لتقديم كل الدعم إلى ليبيا لتجاوز هذه الأزمة وإنجاح الانتخابات القادمة فى ليبيا.

كما قدم السفير الإيطالى لرئيس مجلس النواب الليبى، المبروك العوامى، قنصلً شرفياً للسفارة الإيطالية بمدينة طبرق لتقديم الخدمات القنصلية بطبرق والمنطقة الشرقية.