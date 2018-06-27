video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس برلمان ليبيا يبحث مع السفير الإيطالى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:21 م
رئيس برلمان ليبيا يبحث مع السفير الإيطالى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية رئيس مجلس النواب الليبى وسفير ايطاليا فى ليبيا
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته بمدينة القبة، السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيرونى وبحث معه الأوضاع فى ليبيا وسبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كسبيل لإنهاء الأزمة فى البلاد.

 

وعبر السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيرونى، لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عن استعداد بلاده ايطاليا من خلال الدولة الإيطالية أو من خلال الاتحاد الأوروبى لتقديم كل الدعم إلى ليبيا لتجاوز هذه الأزمة وإنجاح الانتخابات القادمة فى ليبيا.

 

كما قدم السفير الإيطالى لرئيس مجلس النواب الليبى، المبروك العوامى، قنصلً شرفياً للسفارة الإيطالية بمدينة طبرق لتقديم الخدمات القنصلية بطبرق والمنطقة الشرقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة "لايفلاين" تنفى اتهامها بالمخالفة بعد رفض إنزال الناجين فى ليبيا

بيان رباعى: موارد الطاقة فى ليبيا يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

سفير فى ايطاليا

اخبار ايطاليا

اخبار طبرق




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة