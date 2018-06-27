رئيس الوزراء يهدى درع تكريم لوزير البيئة السابق بحضور الوزيرة الحالية

كتبت هند مختار

​أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، تكريماً له على ما تم إنجازه فى الفترة السابقة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، الوزيرة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "كل من خدم بلاده فى الحكومات السابقة بعد ثورة 30 يونيو أدوا واجبهم وسط تحديات صعبة".

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفنى بتوجيه الشكر لكم جميعاً، والتأكيد على أننا فى دولة مؤسسات، كل منا يسلم الراية للمسئول الذي يليه".

وأعرب الدكتور خالد فهمى عن شكره للرئيس السيسي، ولرئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، مضيفاً: "كلنا نخدم البلد في أى موقع، قبل المنصب، وبعده، والوزيرة الحالية عملت مع لفترة طويلة، وأنا مستعد لتقديم أى خدمة لها وللوزارة، وكل ملفات الوزارة كانت الدكتورة ياسمين مشتركة فى إعدادها، وتعلمها جيداً".

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر للدكتور خالد فهمى، على ما أنجزه فى الفترة الماضية، متمنية له دوام التوفيق في حياته العملية.