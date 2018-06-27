رئيس التشيك يعين حكومة جديدة مؤلفة من حزبين

براغ (أ ش أ)

عين الرئيس التشيكى ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، حكومة جديدة مؤلفة من حزبين بزعامة رئيس الوزراء أندريه بابيس.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن حزب "آنو" الذى يتزعمه بابيس فاز فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى شهر أكتوبر الماضى إلا أنه لم يحصل على موافقة البرلمان من أجل تشكيل الحكومة..مشيرة إلى أن الحزب وافق على تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسى فى البلاد.

وأضافت القناة أن هذا الائتلاف حصل على 93 مقعدًا فقط فى مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد، وبذلك سيسعى إلى الحصول على دعم من الحزب الشيوعى.