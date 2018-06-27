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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيس مفوضية الانتخابات مشروع قانون الاستفتاء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:22 م
رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيس مفوضية الانتخابات مشروع قانون الاستفتاء رئيس اليرلمان الليبى يبحث مع رئيس مفوضية الانتخابات مشروع قانون الاستفتاء
كتب أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة القبة مع "عماد السايح" رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
 
 
واطلع المستشار عقيلة صالح، على استعدادات المفوضية وجاهزيتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، كما تناول الاجتماع وبحضور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش الاستحقاقات التشريعية الملقاة على عاتق مجلس النواب الليبى من إصدار التشريعات والقوانين اللازمة منها مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الذى يناقشهُ مجلس النواب الليبى هذه الأيام للمضى قُدماً فى تنظيم الانتخابات القادمة فى البلاد فى أقرب وقت ممكن.

 


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