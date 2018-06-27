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رئيس أركان القوات الأمريكية يبحث مع قائد الجيش اللبنانى سبل مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:18 ص
رئيس أركان القوات الأمريكية يبحث مع قائد الجيش اللبنانى سبل مكافحة الإرهاب جوزيف دانفورد
واشنطن(أ ش أ)
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بحث رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد مع قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون، فى واشنطن، التحديات والمخاوف الأمنية فى المنطقة، بما فى ذلك سبل مكافحة الإرهاب .

وقال المتحدث باسم هيئة أركان القوات الأمريكية المشتركة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، " أن الاجتماع تناول أيضا استمرار التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة ولبنان، حيث شدد الجانبان على أن الشراكة بين واشنطن وبيروت هى عنصر حاسم للسلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط".

يشار إلى أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين سبل توطيد علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

 


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قائد الجيش اللبنانى

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