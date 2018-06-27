video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

خبير عسكرى روسى: أمريكا ترمم مطارات عسكرية شرق أوروبا للوقوف أمام روسيا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:49 ص
خبير عسكرى روسى: أمريكا ترمم مطارات عسكرية شرق أوروبا للوقوف أمام روسيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والجيش الأمريكى
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قال يورى كنوتوف الخبير العسكرى الروسى، إن الولايات المتحدة تهدف من ترمم المطارات العسكرية التى بنيت فى زمن الاتحاد السوفيتى فى شرق أوروبا إلى محاولة للتصدى لروسيا.

 

ولفت الخبير العسكر فى حديث لقناة روسيا اليوم الروسية، إلى أن الولايات المتحدة تدرك فشل الاستعدادات القتالية للجيوش الأوروبية، وتأمل فى تعزيز قدرات القتال والنقل الجوى، ولهذا الغرض يقوم البنتاجون بتحديث المطارات العسكرية على الحدود الروسية.

 

وفى هذا السياق، أشار كنوتوف إلى أن عداء الولايات المتحدة لروسيا لا يخضع لتفسير منطقى، وأضاف "هذا عمل لممارسة ضغط عسكرى على بلادنا، ويبدو البرنامج الأمريكى غير كافى فى الوضع العسكرى والسياسى الراهن، وإن غزو روسيا لإحدى دول الحلف مجرد هراء وخيال لا يجد تفسيرا منطقيا حتى فى الغرب. لكن تحت هذه الذريعة، تقترب قوات الناتو من الحدود الروسية".

 

وأعرب عن قناعته التامة بأن الولايات المتحدة تثير سباق تسلح جديد، الأمر الذى لا ينسجم مع خطط روسيا، إلا أنه شدد على أن موسكو قادرة على الرد بشكل مناسب على واشنطن لتعزيزها بنية الطيران التحتية فى أوروبا.

 

وكانت عدة وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن البيت الأبيض قد يخصص فى العام المقبل 828 مليون دولار لاحتواء روسيا.

 

ومن المقرر أن يتم إنفاق القسم الأكبر من هذه الأموال فى تحديث المطارات العسكرية، من أجل تنظيم شبكة واسعة من المطارات الأمريكية على الحدود الروسية فى أوروبا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة ألمانية ترفض دعوى ضد نشر أسلحة نووية فى مطار عسكرى غرب البلاد

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

امريكا

روسيا

مطارات عسكرية فى اوروبا

خبير عسكرى روسى

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة