video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خالد حنفى: مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:09 م
خالد حنفى: مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين الدكتور خالد حنفى خلال المؤتمر
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلن الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العريية، أن مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية وافق على طلب السفير بدر عبد العاطى سفير مصر بالمانيا بأن تكون دولة مصرضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى في دورته القادمة رقم 22 التي ستعقد في برلين العام القادم لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والدول العربية والأجنبية.
 
 
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الالماني في دورته 21 بالمانيا والذي نظمه اتحاد الغرف العربية بحضور رئيس وزراء الكويت كضيف شرف الدورة ووزير الاقتصادوالطاقة الالماني وبمشاركة اكثر من 600 شركة من كبري الشركات ورجال الاعمال في المانيا واوروبا والمنطقة العربية وممثلي عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس 
 
وأكد الدكتور خالد حنفى أنه تمت الموافقة على اختيار مصر ضيف شرف المنتدي الاقتصادي العربي الالماني في دورته القادمة رقم 22 نظرا للنجاحات الكبيرة والمتميزة التي حققتهافي المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي نماذج رائدة ويحتذي بها خاصة الاصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية وتهيئة المناخالجاذب للاستثمار من خلال قوانين حديثة تعمل علي حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين مما كان لها الاثر الايجابي في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارت الخارجية والتيسوف تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري.
 
 
وأدار الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى كمتحدث رئيسى جلسة إدارة التحول الرقمى "الفرص والتحديات " أوضح خلالها مدى التطور الرقمي الذي يشهده العالم حاليا والفرص المتاحة أمام اقتصاديات الدول العربية للاستفادة من هذا التقدم والتحديات التي ستواجه فى حالة التخلف عن مسايرة هذا التقدم.
 
 
 

 

 

 
 
 

إضافة تعليق

اتحاد الغرف العربية

خالد حنفي

مصر

الاقتصادي العربي الالماني




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة