خالد حنفى: مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين

أعلن الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العريية، أن مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية وافق على طلب السفير بدر عبد العاطى سفير مصر بالمانيا بأن تكون دولة مصرضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى في دورته القادمة رقم 22 التي ستعقد في برلين العام القادم لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والدول العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الالماني في دورته 21 بالمانيا والذي نظمه اتحاد الغرف العربية بحضور رئيس وزراء الكويت كضيف شرف الدورة ووزير الاقتصادوالطاقة الالماني وبمشاركة اكثر من 600 شركة من كبري الشركات ورجال الاعمال في المانيا واوروبا والمنطقة العربية وممثلي عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

وأكد الدكتور خالد حنفى أنه تمت الموافقة على اختيار مصر ضيف شرف المنتدي الاقتصادي العربي الالماني في دورته القادمة رقم 22 نظرا للنجاحات الكبيرة والمتميزة التي حققتهافي المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي نماذج رائدة ويحتذي بها خاصة الاصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية وتهيئة المناخالجاذب للاستثمار من خلال قوانين حديثة تعمل علي حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين مما كان لها الاثر الايجابي في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارت الخارجية والتيسوف تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري.

وأدار الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى كمتحدث رئيسى جلسة إدارة التحول الرقمى "الفرص والتحديات " أوضح خلالها مدى التطور الرقمي الذي يشهده العالم حاليا والفرص المتاحة أمام اقتصاديات الدول العربية للاستفادة من هذا التقدم والتحديات التي ستواجه فى حالة التخلف عن مسايرة هذا التقدم.